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Моргенштерн* показал фанатам трусы своей новой девушки необычным способом

Рэпер Моргенштерн натянул трусы Лизы Василенко на голову и сфотографировался

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morgen_shtern/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок, на котором позирует в трусах своей новой девушки Лизы Василенко — он натянул трусы блогера себе на голову.

В августе в ролике на своем YouTube Моргенштерн признался, что уже месяц живет вместе с украинской TikTok и Onlyfans блогершей Лизой Василенко. После этого блогеры начали проходить психологические тесты, которые должны были определить их процент совместимости. Моргенштерн и Василенко смогли набрать 88% совместимости, рэпер пошутил, что это две бесконечности и в шутку предложил девушке начать встречаться.

В апреле 2022 года блогер Дилара рассказала, что развелась с Моргенштерном. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы. Она подчеркнула, что бывшим возлюбленным удалось расстаться без скандалов, и добавила, что уважает Моргенштерна и ни в коем случае не намерена его оскорблять.

28 июня Зинатуллину застали вместе с блогером Славой Бустером после закрытой вечеринки в честь дня рождения тиктокерши Юлии Гаврилиной. Блогер приехал на машине к месту проведения мероприятия, чтобы забрать оттуда Зинатуллину.

Ранее Слава описала стресс от неудачной пластики Хайдарова.

*  признан в РФ иностранным агентом
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