Экс-солистка «Непары» Виктория Талышинская рассказала о родах в США

Экс-солистка коллектива «Непара» Виктория Талышинская призналась, что крайне редко слышит упреки из-за американского гражданства ее дочери Варвары. Об этом певица заявила в беседе с Woman.ru.

«Мне кажется это несправедливо, я родила дочку еще в 2016 году, никаких тревожных событий не было. И в конце концов почему нет, если есть такая возможность? Все, кто пишут эту ерунду и осуждают, лучше бы своей жизнью занялись», — сказала Талышинская.

Певица также добавила, что из-за того, что она рожала в США, ее обошел стороной «страшный диагноз «старородящая». По словам артистки, в Америке нет подобного понятия, так как многие женщины впервые становятся матерями только к 40 годам.

«Никакого удивления со стороны медиков, специальных обследований мне не назначали. Я чувствовала себя чудесно! Работала до восьмого месяца, а сами роды были легкими», — вспомнила Талышинская.

Она заявила, что после родов провела месяц в США, а потом вместе с дочерью вернулась в Москву.

Виктория Талышинская была замужем трижды. Первым ее супругом оказался бизнесмен Эльдар Талышинский, с котором артистка развелась в 2004 году. В 2009 году певица узаконила отношения с банкиром Станиславом Чепуровым, эти отношения закончились в 2012-м. С 2015 года Талышинская в браке за реставратором Иваном Салаховым, от которого родила дочь Варвару.

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