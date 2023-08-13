Юрий Бутусов объяснил, почему решил эмигрировать из России

Режиссер Юрий Бутусов в интервью Forbes признался, что решил уехать из России, так как хочет «остаться человеком».

«Я не принимаю это надругательство над самим собой. Почему состоялся отъезд? Я думаю, ответ такой: я не разрешаю с собой так поступать. Я не могу размахивать кулаками, я миролюбивый человек, но я не хочу позволять так над собой издеваться. Я принимаю это сложное решение — уехать, потому что я хочу оставаться человеком», — отметил Бутусов.

Режиссер подчеркнул, что не согласен мириться с жестокостью или несправедливостью. По словам Бутусова, Родина в первую очередь у него ассоциируется с добротой, прощением и милосердием. После начала СВО 24 февраля кинематографист почувствовал себя «растоптанным». Он убежден, что человек создан для того, чтобы радоваться и приносить радость другим людям.

«Пускай это будет слабость, мой — я не знаю, как это назвать — наверное, нельзя назвать это протестом… Но я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей», — пояснил Бутусов.

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