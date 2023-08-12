Дапкунайте рассказала об отношениях с друзьями из России после эмиграции

Актриса Ингеборга Дапкунайте призналась в интервью с журналистом Михаилом Зыгарем (признан в РФ иностранным агентом), что поддерживает общение с друзьями из России после эмиграции.

Дапкунайте призналась, что ей порой дается непросто общение с этими приятелями.

«Иногда бывает такое ощущение, что мы не замечаем слона в комнате. Потому что мы не касаемся какой-то основной темы», — поделилась артистка.

Дапкунайте отметила, что несмотря на некоторые разногласия в политических взглядах, она не может меньше любить своих друзей. Актриса отметила, что скучает по Москве, но только по той, что была раньше.

«Это бессмысленно. Потому что сейчас Москва совершенно другая, потому что прошло уже полтора года (с начала специальной военной операции на Украине — «Газета.Ru») <…> Я не могу говорить о теперешней Москве, потому что я не знаю ее совсем», — рассказала артистка.

В 2022 году Дапкунайте уехала из России. Артистка напомнила, что это не первая ее эмиграции. Однако, несмотря на предыдущий опыт, ей бывает тяжело в новой обстановке. У актрисы ушло некоторое время на адаптацию.

«Я из Литвы, плавно переехала и прекрасно снималась в России, это была моя некая эмиграция. Потом я переселилась в Великобританию. Это было шоком, это было трудно, хотя мне очень повезло, я сразу работала, у меня были семейные связи. Потом плавно опять появилась Россия. И опять сейчас меняется все», — отметила Дапкунайте.

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