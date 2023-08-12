Певица Талышинская объяснила у дочери наличие американского гражданства

Певица Виктория Талышинская призналась в беседе с Woman.ru, что редко слышит упреки в непатриотичности из-за наличия у ее дочери американского гражданства.

Талышинская заявила, что такие обвинения в ее адрес несправедливы, так как она родила дочь в 2016 году. Артистка уточнила, что в тот период еще не было никаких «тревожных событий». Более того, она не считает наличие второго гражданства у ребенка чем-то постыдным.

«И в конце концов почему нет, если есть такая возможность? Все, кто пишут эту ерунду и осуждают, лучше бы своей жизнью занялись», — отметила звезда.

В октябре 2016 года у Талышинской появилась на свет дочь Варвара от мужа, реставратора живописи Ивана Салахова. Артистка родила в 39 лет. Звезда уточнила, что никто из ее врачей не называл ее старородящей.

По словам Талышинской, у американцев нет такого понятия как «старородящая», так как там многие женщины рожают только к 40 годам.

Талышинская отметила, что теперь с головой может окунуться в материнство, так как уже реализовала свою карьерную сферу.

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