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В Театре Сатиры прощаются с Верой Васильевой

Актер Олешко на прощании с актрисой Васильевой назвал ее символом жизни и красоты

В Театре сатиры в Москве прощаются с народной артисткой СССР Верой Васильевой. Об этом сообщает РИА Новости.

После прощания в храме Христа Спасителя пройдет отпевание, затем Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

На церемонии заслуженный артист России Александр Олешко назвал свою покойную наставницу символом жизни и красоты.

«Я чувствую себя абсолютно счастливым человеком, потому что я был одарен ее вниманием со студенческих лет — с 1998 года. Она мне первому дала интервью в глянцевый журнал и помогла найти себя и в таком жанре», — сказал он, добавив, что Васильева была всегда приветливой, внимательной, терпеливой.

Народный артист России Юрий Васильев, в свою очередь, назвал день похорон тяжелым для театра и всего российского театрального искусства.

«Мы прощаемся с великой русской актрисой Верой Кузьминичной Васильевой. Ощущение такое, что из театра ушел свет, который согревал, ободрял, давал надежду», — сказал он, отметив, что когда в театр приходила Кузьминична Васильева, он наполнялся добром, лаской и улыбкой.

Советская и российская актриса Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. Васильева родилась 30 сентября 1925 года, с 1948 года и до последних дней служила в Московском академическом Театре сатиры, сыграв более 60 ролей. Кинозрителю Васильева известна по фильмам «Свадьба с приданым», «Звезда экрана» и «Карнавал». О судьбе и знаковых ролях артистки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко умерла на 55-м году жизни.

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