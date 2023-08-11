Экс-возлюбленному Волочковой продлили арест за избиение жены

Бывшему возлюбленному балерины Анастасии Волочковой Сергею Кузнецову продлили арест на два месяца. Об этом сообщает «Пятый канал».

Кузнецов продолжит находиться в следственном изоляторе за избиение жены Анастасии Кондрачук. Он обвиняется по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

10 августа Кондрачук записала видеообращение, в котором попросила выпустить супруга из СИЗО. Она отметила, что очень любит его и намерена продолжить с ним отношения. Женщина хочет, чтобы закон «оправдал его», а мужа «вернули в семью». Адвокат Александр Бенхин представил сторону Кондрачук в суде.

18 мая стало известно, что Кузнецова арестовали на два месяца после нанесения побоев жене. На суде он заявил, что не скрывался с места, сам отвез жену в больницу и пробыл там с ней двое суток. Он признался, что причиной ссоры стало то, что супруге постоянно писал бывший бойфренд.

Сама Анастасия Волочкова отказалась принимать какое-либо участие в судьбе Сергея Кузнецова. По ее словам, хоть общение у них и сохранилось, но эта история для балерины закрыта.

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