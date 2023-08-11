В Армении выделили $6 миллионов на концерт Снуп Догга

Правительство Армении приняло решение выделить более $6 миллионов на организацию выступления рэпера Снуп Догга в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.

Концерт с участие Снуп Догга пройдет 23 сентября на стадионе «Раздан». Выступление артиста станет частью проекта «Армянские гастроли мировой звезды». Рэпер подготовит уникальную программу для мероприятия.

«Для реализации проекта правительство Республики Армения выделит организатору 2,318 миллиарда драмов (более $6 миллионов)», — сообщает издание.

По данным РИА Новости, правительство Армении рассчитывает, что концерт посетят от 20 до 25 тысяч человек.

Келвин Кордозар Бродус-младший, известный под псевдонимом Снуп Догг, начал свою карьеру в 1992 году. Тогда он появился на дебютном сингле рэпера Dr. Dre «Deep Cover» и его альбоме «The Chronic». В 1993-м вышел дебютный сольный альбом Снуп Догга «Doggystyle».

В марте Снуп Догг выразил желание выступить на коронации короля Великобритании Карла III. Музыкант подчеркнул, что чувствует почти родственную связь с королевской семьей.

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