Стало известно о состоянии сыновей Бритни Спирс во время пожаров на Гавайях

Семья танцора и рэпера Кевина Федерлайна находится в безопасности во время пожаров, бушующих на гавайском острове Мауи. Об этом сообщает TMZ.

17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден, сыновья Федерлайна и певицы Бритни Спирс, не пострадали при пожарах, но находятся в состоянии стресса, уточнил источник. Сейчас они живут на острове, соседнем с Мауи.

По данным инсайдера, опыт стал для мальчиков травматичным, их задело происходящее на Мауи.

Известно, что число жертв пожаров достигло 36, с лица земли был стерт город-курорт Лахайна.

В мае адвокат Федерлайна Марк Винсент Каплан прислал письмо адвокату Спирс Мэтью Розенгарту. В обращении он попросил о разрешении для Федерлайна и его жены, Виктории Принс, увезти Шона Престона и Джейдена на Гавайи. Бритни не стала препятствовать решению. Подростки, в свою очередь, не захотели прощаться с матерью перед отъездом.

Федерлайн был женат на Спирс с 2004 по 2007 год. Он воспитывает сыновей от Спирс с 2008 года, когда она лишилась права на самостоятельность из-за своего психического состояния.

Ранее директор Лады Дэнс сообщил о проблемах с речью у певицы.