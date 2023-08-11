Завершены съемки российского ответа «Игре в кальмара»

В Москве завершились съемки сериала «Цифровой код», который называют российским ответом южнокорейскому проекту «Игра в кальмара». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

По сюжету в сети появляется новая игра, связанная с насилием, в которой подростки зарабатывают деньги. Следователи пытаются вычислить организаторов и спасти людей от расправы. В числе следователей — главный герой шоу (Кирилл Жандаров), сын которого стал очередным пользователем игры.

В «Цифровом коде» также снялись Полина Гухман, Раиса Рязанова, Анна Чурина, Елена Захарова, Максим Карушев и Карина Мишулина. Шоураннером проекта стал Олег Хазов, а режиссерское кресло занял Александр Люман.

Выход сериала состоится осенью 2023 года на стриминговой платформе Premier.

Премьера «Игры в кальмара» состоялась в октябре 2021 года и стала крупнейшим сериалом Netflix за все время, как по часам просмотра (2,2 млрд по всему миру за первые 13 недель), а согласно недавно обновленному показателю просмотров стримера, который показывает эквивалент 265,2 млн полных просмотров первого сезона. Сериал получил шесть премий «Эмми» в 2022 году, в том числе за лучшую мужскую роль и за лучшую режиссуру драматического сериала.

Ранее «Игра в кальмара» завершила набор актеров на второй сезон.