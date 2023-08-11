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Антон Васильев возвращается домой в провинцию в трейлере «Одним днем»

Вышел трейлер драмы о возвращении в родной город «Одним днем»

Стриминговый сервис Kion опубликовал трейлер фильма «Одним днем» режиссера Стаса Иванова («Бег улиток», «Немцы», «ЮЗЗЗ»). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Газеты.Ru».

Фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля российского кино «Выборг» и удостоился двух наград: «Особое упоминание жюри за сближение авторского кино со зрительским» и «Победитель голосования кинокритиков «5 звезд».

Главный герой мелодрамы «Одним днем» — Семен (Антон Васильев), который возвращается из Москвы в провинцию — город Буй, где не был со времен службы в армии.

Вынужденный вернуться из-за тяжелой болезни отца, он заново переживает события молодости, борется с кризисом среднего возраста и знакомится с юной Майей (Елизавета Струнина), дочерью своей экс-избранницы.

Также в фильме сыграли Ольга Лапшина, Сергей Колесников, Янина Лакоба.

Цифровая премьера фильма «Одним днем» состоится в онлайн-кинотеатре KION.

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