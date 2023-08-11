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«Чудо-женщина 3» может не выйти в прокат из-за расхождения с новой вселенной DC

Variety: съемки «Чудо-женщины 3» с Галь Гадот приостановили

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Atlas Entertainment

Новые руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран решили приостановить производство «Чудо-женщины 3» с Галь Гадот из-за несоответствия фильма новой вселенной DC. Об этом пишет Variety со ссылкой на авторитетный источник.

По данным инсайдера, режиссер Пэтти Дженкинс представила руководству свою версию блокбастера, однако Ганн и Сафран пришли к мнению, что такой сюжет будет противоречить новой концепции киновселенной DC. При этом источник уточнил, что сейчас студия полностью поглощена производством нового «Супермена». Несмотря на слухи об отмене третьей «Чудо-женщины», исполнительница главной роли Галь Гадот в недавнем интервью говорила, что Ганн пообещал ей снять этот фильм.

«Я была приглашена на встречу с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном. И они сказали мне, цитирую: «Вы в лучших руках. Мы собираемся разрабатывать с тобой «Чудо-женщину 3». Мы любим тебя как Чудо-женщину — тебе не о чем беспокоиться». Так что время покажет», — говорила Гадот.

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