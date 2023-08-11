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«Впервые слышим»: Дмитрий Маликов ответил на слухи об иске против дочери Стефании

Дмитрий Маликов назвал ерундой информацию об иске против дочери Стефании

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Сергей Виноградов/ТАСС

Российский певец Дмитрий Маликов прокомментировал публикацию о том, что на его дочь Стефанию подали в суд из-за невыплаты 136 тысяч рублей производству по пошиву одежды для бренда «Dress By Stesha». Как рассказал исполнитель «Газете.Ru», у дочери абсолютно легальный бизнес, а журналисты опубликовали непроверенную информацию. Он отметил, что на производстве Стефании сотрудники, занимающиеся пошивом, оформлены официально.

«Какой-то Эрмек, какие-то 136 тысяч. Вообще уважаемый канал Mash с двумя миллионами подписчиков публикует такую информацию, ничего не проверив. Как можно такую информацию публиковать? Лишь бы заголовок был громкий. Вряд ли она будет связываться с каким-то предпринимателем, ИПшником из Калуги, человеком по имени Эрмек. Я не знаю вообще, как можно такое публиковать уважаемому каналу. Впервые слышим об этом. Она платит все налоги, у нее все идет абсолютно официальным образом, никаких левых пошивов нет, официально оформлены люди на производстве, которые занимаются пошивом. Мы вообще не в курсе, честно говоря, но уверены, что это все ерунда. Ее сейчас нет рядом с нами, она в отъезде», — сказал Маликов.

Как сообщил ранее Mash, предприниматель из Калуги Эрмек Ж. обратился в суд с иском против Стефании по делу о невыплате 136 тыс. рублей за пошив одежды для бренда «Dress By Stesha». По данным Telegram-канала, мужчина ранее уже был судим по 228-й статье УК РФ (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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