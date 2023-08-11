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Названа дата релиза экранизации романа Эдгара Аллана По от Netflix

Netflix покажет сериал «Падение дома Ашеров» по роману Аллана По 12 октября

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Netflix

Хоррор-сериал «Падение дома Ашеров», основанный на одноименном романе Эдгара Аллана По, выйдет на Netflix 12 октября, пишет Variety.

Издание также показало первые кадры со съемок проекта. Сюжет рассказывает о влиятельной семье, которая построила крупную фармацевтическую компанию. Однако внезапно за членами семьи начинает охотиться таинственная женщина, которая каким-то образом связана с предками семейства.

Проект будет состоять из восьми серий, первые четыре снимет автор «Полуночной мессы» и «Клуба полуночников» Майкл Флэнаган, еще четыре эпизода режиссером выступит Майкл Фимонгари. В ролях: Карла Гуджино, Карл Ламбли, Марк Хэмилл, Майкл Трукко, Т'Ниа Миллер, Паола Нуньес, Генри Томас, Кайли Курран, Саманта Слоян, Рахул Кохли и другие актеры.

«Это безумие в самом лучшем смысле этого слова. В нем много очень мрачного юмора, но в то же время он действительно трогает душу. В этой истории есть фантастический сверхъестественный элемент, и [Верна — героиня Гуджино] является его проявлением. Можно сказать, что она — исполнительница судьбы или исполнительница кармы», — заявила Гуджино.

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