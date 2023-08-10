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Рианна стала матерью во второй раз

Media Take Out: певица Рианна родила дочь

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Andrew Kelly/Reuters

Барбадосская певица Рианна стала матерью во второй раз. Об этом сообщает издание Media Take Out со ссылкой на близких артистки.

Рианна родила дочь. По данным издания, звезда уже выписалась из роддома и сейчас восстанавливается в особняке в Лос-Анджелесе. Как заявляют источники, малышка точная копия артистки.

Рианна объявила о второй беременности во время «Супербоула — 2023», через девять месяцев после первых родов. В мае 2022 года у певицы и ее бойфренда Ракима Майерса, более известного под псевдонимом A$AP Rocky, родился сын RZA.

В июне Рианна спровоцировала слухи о тайной свадьбе с A$AP Rocky. Артисты намекнули, что узаконили свои отношения во время фестиваля «Каннские львы». Майерс назвал певицу своей женой.

Рианна начала свою карьеру в 2005 году. Она выпустила свой дебютный альбом Music of the Sun, который вошел в десятку лучших Billboard 200. Звезда является обладательницей восьми Грэмми, шести American Music Awards и специальной награды Icon Award, а также 18 наград Billboard Music Awards.

Ранее беременная Рианна показала, как кормит сына грудью.

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