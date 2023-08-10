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Директор «Ленкома» Варшавер рассказал о самочувствии Панфилова в больнице

Директор «Ленкома» Варшавер: режиссер Панфилов продолжает лечение в больнице

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер рассказал, что режиссер Глеб Панфилов чувствует себя нормально. Об этом сообщает RT.

По словам Варшавера, болезнь пока не отпускает Панфилова, поэтому режиссер продолжает лечение в больнице.

11 мая Панфилова доставили в институт Склифосовского с инсультом. 18 июня режиссера перевели из реанимации в больничную палату. Врачи оценивали состояние Панфилова как тяжелое. Варшавер также сообщал, что у него развилась пневмония. Позже директор «Ленкома» рассказывал об улучшении самочувствия режиссера.

Глеб Панфилов начал свою карьеру в 1959 году. Он работал заведующим отделом пропаганды и агитации Свердловского горкома ВЛКСМ. В 1966 году режиссер начал работать на «Ленфильм», где снял свой первый художественный фильм «В огне брода нет». Картина удостоилась главного приза кинофестиваля в Локарно.

Панфилов снял более 20 художественных фильмов. Среди них такие ленты, как «Начало», «Васса», «Мать», «Романовы: Венценосная семья», «Прошу слова», «Тема».

Ранее директор Лады Дэнс возмутился снимкам певицы из больницы.

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