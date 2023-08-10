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«Сансара» отменила концерт в «Ельцин-центре» после протеста Мизулиной

Группа «Сансара» отменила концерт на Урале, который Мизулина назвала провокацией

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Солист группы «Сансара» Александр Гагарин рассказал об отмене концерта коллектива в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге. Гагарина цитирует издание Ura.ru.

Концерт должен был состояться 10 августа.

«Дорогие друзья, уже сто раз начинаю писать это предложение и никак не могу его сформулировать. Не получается. В общем, у меня в ночи для нас болючая новость — концерт в ЕЦ не случится», — написал Гагарин в соцсетях.

Причины отмены концерта на Урале Гагарин пообещал рассказать позже, но подчеркнул, что официального запрета на проведение концерта не было. Музыкант также отметил, что у него есть все основания для выступления в родном для него Екатеринбурге.

До этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина высказала протест против выступления. Она упрекнула коллектив в критике спецоперации России на Украине и заявила, что «Ельцин-центр» устраивает провокации в виде концертов. Она также предложила придумать четкие правила, могут ли артисты выступать в России после критики спецоперации.

9 августа стало известно об отмене концерта Ирины Понаровской в Сочи.

Ранее рэпер Tory Lanez обратился к богу после вынесения приговора.

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