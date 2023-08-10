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Многодетный отец Евгений Стычкин снял сериал «Цикады» о подростках

Вышел тизер-трейлер сериала «Цикады» от режиссера Евгения Стычкина

Онлайн-кинотеатр Кинопоиск опубликовал тизер-трейлер сериала «Цикады», который расскажет о жизни московских подростков после появления в ней новичка Антона.

По сюжету на вечеринке молодых людей случается страшная трагедия. И теперь группе из шестерых подростков нужно восстановить картину случившегося, однако по ходу расследования раскрывается еще больше проблем и тайн.

«Цикады» не про отцов и детей и не про разницу поколений. Наш сериал про то, что родители, как маленькие, приняли чужую систему координат и живут в ней, а дети хотят выйти за ее рамки, и им от этого еще труднее», — признался режиссер сериала Евгений Стычкин.

Он подчеркнул, что создатели решили назвать сериал именно так, потому что цикады (насекомые) почти два десятка лет живут под землей перед тем, как вылезти наружу.

«Так и наши герои готовы заявить о себе после долгого молчания», — добавил он.

Сценарий к «Цикадам» написала Екатерина Тирдатова («Крепость», «Склифосовский»), а шоураннером выступила Александра Ремизова, известная по проектам «Нулевой пациент» и «Монастырь».

В каст вошли Григорий Верник, Екатерина Варнава, Виктория Толстоганова и другие. Режиссер Евгений Стычкин также сыграл одну из ролей в шоу.

Ранее Стычкин признавался, что хочет 10 детей.

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