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Судья назначил дату слушаний против обвиненной в сокрытии улик оружейницы из фильма «Раст»

Суд против оружейницы Гутьеррес-Рид из фильма «Раст» пройдет в декабре

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@halynahutchins/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В суде Нью-Мексико назначили на шестое декабря судебное разбирательство по делу о непредумышленным убийстве на съемках фильма «Раст» («Ржавчина») с Алеком Болдуином. Об этом сообщает Yahoo.

26-летнюю оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид обвиняют в непредумышленном убийстве и фальсификации доказательств, связанных с выстрелом в оператора Галину Хатчинс. Девушке грозит до трех лет лишения свободы.

При этом накануне Гутьеррес-Рид отправила в суд ходатайство с просьбой признать ее невиновной, она также отказалась от посещения официального судебного заседания.

Девушка была оружейнищей на съемках малобюджетного вестерна «Раст» с Алеком Болдуином в главной роли. Она зарядила выстреливший в оператора револьвер Colt 45-го калибра. После произошедшего, говорят в прокуратуре, Гутьеррес-Рид передала наркотики человеку, чтобы тот помог ей скрыть улики и помешать расследованию.

Судебное заседание состоится с 6 по 15 декабря, а присяжных отберут 5 декабря.

В октябре 2021 года Алек Болдуин на съемках случайно застрелил кинооператора и ранил режиссера Джоэла Соусу из бутафорского оружия, заряженного боевым патроном. Ему были предъявлены формальные обвинения в непредумышленном убийстве. В январе 2023 года это обвинение было предъявлено Гутьеррес-Рид, а в марте его сняли с актера.

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