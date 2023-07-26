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Певица Зара рассказала о своей миссии в ЮНЕСКО

Певица Зара заявила, что стала артистом мира ЮНЕСКО ради сохранения национальных культур

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Певица Зара в интервью РИА Новости рассказала, что занимается в ЮНЕСКО сохранением национальных культур.

«В течение нескольких лет я занимаюсь вопросами сохранения культурного многообразия. В повестке проблема исчезновения коренных языков малых народов. По статистике, каждые две недели умирает один такой, а вместе с ним и уникальное наследие. Тогда, в 2016-м, меня отметили за социальные и благотворительные проекты, что позволило впоследствии стать артистом мира ЮНЕСКО», — уточнила Зара.

Она добавила, что ее также интересует проблема социализации людей с ограниченными возможностями и их вовлечения в общественную жизнь. По словам Зары, благодаря поддержке ЮНЕСКО ей удалось организовать международный фестиваль «Музыка наших сердец», который проходит в Москве. В этом году на сцене выступили артисты из 20 разных стран при том, что каждый пел на своем родном языке.

«Нужно поддерживать всех, ведь не так много артистов в России, которые работают в народном жанре. Даже русской музыки это касается. Наша страна соткана из культур, традиций и обычаев уникальных народов», — резюмировала Зара.

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