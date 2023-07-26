Стало известно, как сын Надежды Бабкиной отреагировал на молодого любовника матери

Певица Надежда Бабкина якобы купила заместителю директора театра «Русская песня» Сергею Рябову квартиру в Москве. Об этом изданию kp.ru анонимно рассказали сотрудники культурного учреждения.

«Говорят, Надежда Георгиевна купила Рябову квартиру в Москве в районе проспекта Мира. Обошлась ей эта покупка в 47 миллионов рублей. Она оплатила и ремонт этой двушки. На это, по слухам, ушло еще 10 миллионов рублей. Как только про эти траты узнал сын Бабкиной Данила, перестал с мамой разговаривать», — заявили осведомители.

По данным издания, Бабкина поручила переделать две гримерки в своем театре под кабинет Рябова. Сотрудники «Русской песни» жалуются, что им не хватает гримерок, однако певица убеждена, что ее потенциальному возлюбленному нужен кабинет. Также информаторы рассказали, что Рябов зарабатывает примерно 500 тысяч рублей ежемесячно.

«Рядом с ним Надежда Георгиевна расцвела. Посмотрите, как она постройнела, как модно стала одеваться. Сережа следит не только за делами ее театра, но и за стилем Бабкиной. Они в последнее время неразлучны — вместе на работе и на отдыхе», — отметили инсайдеры.

С 2003 года Надежда Бабкина состоит в фактическом браке с певцом Евгением Гором. Артистка признавалась в «Секрете на миллион», что они с возлюбленным живут раздельно, но это не мешает их отношениям.

Ранее Никита Кологривый назвал Самбурскую трудолюбивой после съемок откровенной сцены с актрисой.