Любовь Успенская впервые прокомментировала конфликт с хирургом Хайдаровым

Певица Любовь Успенская прокомментировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ситуацию вокруг разбирательств с хирургом Тимуром Хайдаровым, заявив, что не станет устраивать публичную перепалку, а поступит «строго по закону».

«Так как сейчас мне задают много вопросов, скажу: да, мне не понравился результат [работы Хайдарова], я переделала все в другой клинике. Скрывать не буду, чтобы не быть как артисты, рекламировавшие в 90-х финансовые пирамиды», — подчеркнула исполнительница.

Успенской не понравилось то, что хирург назвал ее «вымогательницей» в эфире одного из телеканалов и рассказал о деталях ее операции, которые составляют врачебную тайну.

«Это его уровень профессионализма и осознанности», — подытожила она.

25 июля сообщалось, что адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина посчитала высказывания хирурга Тимура Хайдарова об артистках подпадающими под статью уголовного кодекса о клевете.

«Если сейчас Хайдаров не принесет публичные извинения — для нас это первично — мы вынуждены будем принять соответствующие меры, включая обращение и в правоохранительные, и судебные органы по вопросу некачественного оказания услуг», — подчеркнула она.

Хирурга Хайдарова же в суде будет защищать звездный адвокат Александр Добровинский, о чем защитник рассказал «Газете.Ru».

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