Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов может стать отцом

Актер Владимир Селиванов признался, что мечтает о детях от своей возлюбленной Александры Калмыковой. Об этом сообщает mk.ru.

«Хочу пятерых», — обратился звезда «Реальных пацанов» к своей девушке.

По словам издания, Селиванов также намекнул на то, что пара уже ждет ребенка, однако не стал раскрывать подробности.

Актер живет с блогершей Александрой Калмыковой больше полугода. У них есть дети от прошлых отношений: Селиванов еще официально женат на Виктории Маркиной, от которой у него дочь Ева. Они были вместе более пяти лет. У Калмыковой — сын и дочь от первого брака.

22 июля актеру исполнилось 38 лет. В честь этого Селиванов устроил большую вечеринку, поздравить актера приехали певица Наташа Королева, актер Николай Наумов и артистка Агата Муцениеце.

Во время вечеринки именинник признался, что в последнее время большее внимание уделяет своей музыкальной карьере, нежели актерству. Селиванов исполнил для гостей несколько своих песен. Он выступает под псевдонимом VAVAN.

Ранее певица Манижа впервые стала мамой.