Звезда «Эйфории» начал карьеру в профессиональном боксе

Актер из второго сезона «Эйфории» Джавон Уолтон начал карьеру в профессиональном боксе, сообщает Variety.

Уолтон подписал контракт Most Valuable Promotions — компанией, занимающейся продвижением боксеров. MVP будет работать с Уолтоном над разработкой его личного бренда, созданием контента и маркетингом, когда он завершит свою любительскую актерскую карьеру.

Его профессиональный боксерский дебют намечен на 2024-й год. Первое выступление Уолтона состоится уже 2 августа в Далласе, где он примет участие в открытых тренировках в рамках недели боев Джейка Пола против Нейта Диаса.

Помимо роли в «Эйфории», Уолтон также известен работой в сериале «Академия Амбрелла», а также в проекте «Утопия». В интервью Variety в 2022 году он сказал, что именно боксерская карьера привела его к актерскому мастерству. После появления в ток-шоу телеведущего Стива Харви, где он обсуждал бокс, его заметила легендарная кастинг-директорка Дженнифер Вендитти, которая позвала его в «Эйфорию».

Ранее звезда «Эйфории» Сидни Суини снялась в откровенном БДСМ-образе.