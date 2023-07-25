Российский сериал «Естественный отбор» взял награду на фестивале в Аргентине

Российский комедийный сериал «Естественный отбор» победил на аргентинском фестивале BUEIFF Web Series, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института развития интернета.

Третий сезон проекта взял награду смотра в категории «Лучший веб-сериал». Фестиваль BUEIFF входит в состав крупнейшего аргентинского онлайн-фестиваля — Международного кинофестиваля в Буэнос-Айресе и проводится несколько раз в году. Проекты-победители BUEIFF Web Series впоследствии выходят в прокат в кинотеатрах Буэнос-Айреса.

«Для меня особенно ценно, что «Естественный отбор» смотрят и номинируют в этом году. Кино — это мостик через любые границы», — прокомментировал победу сериала его режиссер Кирилл Алехин.

Романтический веб-сериал об отношениях «Естественный отбор» выходит с 2020 года. В его основе — истории неудачных свиданий реальных людей.

Главные роли в нем сыграли Ефим Петрунин («Гуляй, Вася!»), Алексей Макаров («Happy End»), Марина Вульф («Самый лучший день», «Восьмидесятые») и другие.

Ранее появилась новость, что фильм «Дворец» Романа Полански с Александром Петровым будет показан на фестивале в Венеции.