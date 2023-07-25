Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский сериал «Естественный отбор» взял награду на фестивале в Аргентине

Российский сериал «Естественный отбор» победил на аргентинском фестивале BUEIFF Web Series

close
100%
Okko

Российский комедийный сериал «Естественный отбор» победил на аргентинском фестивале BUEIFF Web Series, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института развития интернета.

Третий сезон проекта взял награду смотра в категории «Лучший веб-сериал». Фестиваль BUEIFF входит в состав крупнейшего аргентинского онлайн-фестиваля — Международного кинофестиваля в Буэнос-Айресе и проводится несколько раз в году. Проекты-победители BUEIFF Web Series впоследствии выходят в прокат в кинотеатрах Буэнос-Айреса.

«Для меня особенно ценно, что «Естественный отбор» смотрят и номинируют в этом году. Кино — это мостик через любые границы», — прокомментировал победу сериала его режиссер Кирилл Алехин.

Романтический веб-сериал об отношениях «Естественный отбор» выходит с 2020 года. В его основе — истории неудачных свиданий реальных людей.

Главные роли в нем сыграли Ефим Петрунин («Гуляй, Вася!»), Алексей Макаров («Happy End»), Марина Вульф («Самый лучший день», «Восьмидесятые») и другие.

Ранее появилась новость, что фильм «Дворец» Романа Полански с Александром Петровым будет показан на фестивале в Венеции.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях