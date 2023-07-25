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Ремейк «Русалочки» с Холли Бейли доступен на цифровых площадках

Фильм «Русалочка» с темнокожей актрисой Холли Бейли вышел в сети

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Disney

Киномюзикл Роба Маршалла «Русалочка» вышел на цифровых платформах. Теперь фильм можно посмотреть на Amazon Prime Video, а чуть позже — на Disney+.

В форматах 4K Ultra HD, Blu-ray и DVD картина будет доступна с 19 сентября.

Премьера «Русалочки» состоялась 26 мая 2023 года. В новом фильме впервые роль главной героини досталась темнокожей актрисе Холли Бейли. Звезда признавалась, что для этой роли училась плавать с хвостом. Однако по итогу этот навык ей не пригодился.

Помимо Бейли, в каст вошли Джон Хауэр-Кинг (принца Эрик), Мелисса Маккарти (Урсула) и Хавьер Бардем (король Тритон). Музыку к картине написали композитор оригинальной «Русалочки» Алан Менкен и Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон», «Моана», «Энканто»).

В начале июня сообщалось, что за три уикенда кассовые сборы ленты в мировом прокате составили $414,2 млн. В домашнем североамериканском прокате картина заработала $228,8 млн, еще $185,4 млн удалось взять за рубежом. Бюджет ленты при этом составил порядка $250 млн. Кроме того, по данным Deadline, на продвижение «Русалочки» компания Disney потратила дополнительные $140 млн.

Ранее певица Бритни Спирс отложила выход своих мемуаров на четыре месяца из-за просьбы бывших возлюбленных.

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