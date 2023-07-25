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Актриса Тодореску о знакомстве с мужем: «наша встреча была похожа на нежданную вспышку»

Актриса Тодореску поделилась, что ее первая встреча с мужем режиссером Оганесяном была похожа на нежданную вспышку

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Звезда сериала «Кошка» Анастасия Тодореску начала актерскую карьеру почти в 30 лет, в этом ей помогал и ее муж режиссер Карен Оганесян. О том, как они познакомились, Тодореску рассказала WomanHit.ru.

«Наша встреча была похожа на нежданную вспышку, когда с самого начала ясно, что люди нужны друг другу. У нас много общего — кино для нас обоих не работа, а настоящее удовольствие и неотъемлемая часть жизни. Мы на эту тему говорим и дома, и в отпуске. И я рада, что у нас все проекты совместные», — поделилась актриса.

При этом у девушки сложились хорошие отношения с детьми Оганесяна от предыдущего брака. По ее словам, они вместе прилетают в Армению, в Гюмри, где живут родители режиссера.

Тодореску рассказала и о свадьбе с Оганесяном. Она отметила, что в этот день они отправились в плавание на круизном корабле по Москве-реке. Однако из-за того, что торжество проходило в период пандемии коронавируса, не все гости смогли приехать.

«Но мы звонили им по видеосвязи, чтобы они хоть как-то могли быть с нами, разделить счастливые моменты. А еще Карен очень романтично сделал мне предложение, на съемочной площадке сериала «Пассажиры». Он воспользовался моментом между дублями — и вдруг опустился на одно колено, достал кольцо. Представьте: я в образе — в розовом парике, белой кудрявой шубке, совершенно всем ошарашена, а он еще торопит: «Быстрее решай, у меня колено больное!», — добавила актриса.

Участник проектов «Смех без правил» и «Убойная лига» Денис Косяков до этого поделился, что в студенческие годы не особо любил учиться. По его словам, за частые опоздания его отчислили из МХАТ.

Ранее звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи ответил на вопрос о роли Кена в сиквеле «Барби».

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