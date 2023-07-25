В России покажут 50-й фильм Вуди Аллена

В российском прокате официально выйдет 50-й фильм режиссера Вуди Аллена «Великая ирония». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию «Вольга».

«Это современная история о романтике, страсти и насилии, действие которой происходит в современном Париже. Сюжет снятого по всему городу и немного в сельской местности фильма развивается вокруг романа между двумя молодыми людьми, старыми друзьями, который перерастает в супружескую неверность, а в конечном итоге — в преступление», — рассказывал о фильме Аллен.

Французские актеры Лу де Лааж и Нильс Шнайдер исполнили в ленте главные роли — они сыграли супружескую пару. За продюсирование картины отвечала младшая сестра режиссера Летти Арансон. По словам режиссера, фильм будет снят в стиле его же триллера «Матч поинт» 2005 года. Аллен также несколько раз предполагал, что «Великая ирония» может стать последней в его карьере.

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