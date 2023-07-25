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Поющего пупса в образе Филиппа Киркорова продают за 4 тысячи рублей

В онлайн-маркетах появилась развивающая игрушка для детей в образе Филиппа Киркорова

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TOY SP/Wildberries

В онлайн-маркетах появилась интерактивная игрушка в образе Филиппа Киркорова. Она называется пупс «Филипп».

Согласно описанию к товару, фигурка умеет двигаться и даже петь. В нее могут играть дети возраста 3+. При этом подчеркивается, что фигурка подойдет и в качестве подарка взрослым фанатам артиста.

Цена за игрушечного Киркорова стартует от четырех тысяч рублей.

Как отмечает производитель, фигурка с Киркоровым пока единственная в их каталоге, однако в скором времени компания планирует выпустить также игрушку в образе Андрея Григорьева-Аполлонова из «Иванушек International».

19 июля бывшая невеста Киркорова Катя Гусева рассказала о скорой свадьбе артиста. Гусева посетовала при этом, что певец не познакомил ее с новой девушкой, однако во время их встречи экс-возлюбленная заметила «горящие глаза» артиста.

Недавно Киркоров признавался, что живет с новой девушкой, которая «греет его и вдохновляет». Других деталей артист раскрывать не стал.

Официально Киркоров был в браке только с певицей Аллой Пугачевой, их отношения продлились 11 лет.

Ранее телеведущая Юлия Ковальчук раскрыла имя новорожденной дочери от Алексея Чумакова.

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