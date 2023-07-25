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Бритни Спирс отложила выход своих мемуаров на четыре месяца из-за просьбы бывших возлюбленных

Sun: певица Бритни Спирс перенесла релиз мемуаров из-за опасений Фаррелла и Тимберлейка

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britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Бритни Спирс была вынуждена отложить релиз своих мемуаров на четыре месяца из-за опасений певца Джастина Тимберлейка и актера Колина Фаррелла. Об этом изданию The Sun рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Адвокаты потребовали заранее ознакомиться с ее книгой и были непреклонны в том, что некоторые откровения были удалены. В книге по-прежнему много потрясающих историй, но Джастин и Колин сознательно подходили к тому, что о них можно рассказать», — отметил инсайдер.

Из-за судебного процесса публикация была задержана на четыре месяца, пока шли переговоры о том, что можно включить в книгу. Но теперь все решено, и автобиография готова к печати, сообщает источник. Книга «Женщина во мне» (The Woman In Me) выйдет 24 октября и даст возможность суперзвезде рассказать о своей жизни.

Джастин Тимберлейк встречался с Бритни Спирс с 1999 по 2002 год. В 2003-м появились слухи о романе певицы с Фарреллом, однако актер эти домыслы опроверг.

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