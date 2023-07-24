Сергей Светлаков станет наставником юмористического шоу после возвращения на ТНТ

Шоумен и продюсер Сергей Светлаков станет наставником в юмористическом проекте «Лига городов» на ТНТ. Об этом сообщает издание «РБК».

По словам юмориста, предстоящий проект станет первым, с которым он возвратится «домой» — на телеканал ТНТ.

«Место, где я вырос, учился и первый раз встретился глазами с [Михаилом] Галустяном. Очень надеюсь, что нам всем повезет с проектом и возникнет еще один лифт для талантливых молодых ребят. Я им не судья, а помощник и проводник», — заявил Светлаков.

В проекте «Лига городов» разные команды из России и СНГ сразятся за приз в размере 10 миллионов рублей. Им в этом помогут наставники, среди которых, помимо Светлакова, звезда Comedy Club Марина Кравец, комик Алексей Щербаков, участник «Выжить в Дубае» Артем Калайджян.

В начале июля сообщалось, что Светлаков вернется на ТНТ как минимум в трех проектах. Он будет эксклюзивно работать с каналом как актер и телеведущий, а также станет его рекламным лицом.

На ТНТ Светлаков в разные годы был звездой шоу «Наша Russia», появлялся Comedy Club, входил в жюри проектов «Танцы» и «Comedy Баттл». В 2018 году Сергей Светлаков перешел на СТС.

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