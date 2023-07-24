Анна Хилькевич боится сниматься в постельных сценах

Актриса Анна Хилькевич призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что боится сниматься в постельных сценах в кино. Однако опыт откровенных съемок у нее уже был.

«Нет, в кино я не снималась обнаженной. Но я снималась для мужских журналов пару раз. О чем, если честно, уже пожалела. Но несильно», — заявила артистка.

По словам Хилькевич, скоро у нее будут съемки в проекте с откровенным эпизодом — актриса призналась, что переживает из-за предстоящей работы.

«И что-то я так напряглась. Думаю, как я буду это делать? Я не готова», — сказала звезда «Универа».

В начале июля Хилькевич опровергла информацию о том, что плакала не по-настоящему в шоу «Выжить в Дубае». Артистка также сравнила участие в этом реалити с психотерапией.

Она объяснила, что столкнулась на проекте с людьми, с которыми ей было некомфортно. Из-за них актриса испытала гиперпереживания и эмоциональные качели. Звезда отметила, что почти месяц «отходила» от проекта.

При этом, по словам Хилькевич, она не жалеет об участии в «Выжить в Дубае».

«Пусть сложно, пусть больно. Но рост всегда через сложности. Я всегда говорила и буду говорить, что участие в реалити — как поход к психотерапевту. Там столько всего нового в себе можно увидеть, узнать, достать и вылечить, что я каждому желаю испытать на себе такое», — поделилась актриса.

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