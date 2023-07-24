Экс-солистка Миража урезала себе желудок, чтобы не полнеть

Бывшая солистка группы «Мираж» Марганита Суханкина призналась, что прибегала к шунтированию желудка — как и большинство представителей российского шоу-бизнеса. Об этом певица рассказала mk.ru.

«На операцию я решилась не случайно: в какой-то момент начала катастрофически поправляться. И я подумала: «Что делать?». Пришлось обратиться к врачу. Как всякий уважающий себя артист, я периодически пользуюсь услугами косметологов, хирургов… Не вижу в этом ничего криминального», — заявила Суханкина.

Артистка добавила, что операция прошла успешно: ее выписали уже на следующий день после процедуры. Прибегнуть к подобному шагу Суханкиной посоветовал юморист Александр Морозов:

«Он меня повел к своим врачам. Они мне желудок ушили и все. У нас половина эстрады себе сделали эту операцию. Просто они скрывают, а я не скрываю».

Сейчас певица называет себя счастливым человеком, так как теперь без стеснения может одеваться в любые наряды и при этом не соблюдать диеты.

«Разница в том, что до того, как я сделала операцию на желудке, наедалась и не чувствовала этого, из-за чего поправлялась. А теперь, после операции, организм сам говорит: «Стоп. Я не могу больше принимать еду». Вот и все», — поделилась впечатлениями артистка.

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