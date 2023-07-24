Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-солистка Миража урезала себе желудок, чтобы не полнеть

Певица Маргарита Суханкина заявила, что не стесняется процедуры по урезанию желудка

close
100%
Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывшая солистка группы «Мираж» Марганита Суханкина призналась, что прибегала к шунтированию желудка — как и большинство представителей российского шоу-бизнеса. Об этом певица рассказала mk.ru.

«На операцию я решилась не случайно: в какой-то момент начала катастрофически поправляться. И я подумала: «Что делать?». Пришлось обратиться к врачу. Как всякий уважающий себя артист, я периодически пользуюсь услугами косметологов, хирургов… Не вижу в этом ничего криминального», — заявила Суханкина.

Артистка добавила, что операция прошла успешно: ее выписали уже на следующий день после процедуры. Прибегнуть к подобному шагу Суханкиной посоветовал юморист Александр Морозов:

«Он меня повел к своим врачам. Они мне желудок ушили и все. У нас половина эстрады себе сделали эту операцию. Просто они скрывают, а я не скрываю».

Сейчас певица называет себя счастливым человеком, так как теперь без стеснения может одеваться в любые наряды и при этом не соблюдать диеты.

«Разница в том, что до того, как я сделала операцию на желудке, наедалась и не чувствовала этого, из-за чего поправлялась. А теперь, после операции, организм сам говорит: «Стоп. Я не могу больше принимать еду». Вот и все», — поделилась впечатлениями артистка.

Ранее певец Филипп Киркоров поддержал хирурга Хайдарова в конфликте со Славой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях