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Осенью выйдет сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым в главной роли

Осенью в онлайн-кинотеатре START состоится премьера сериала «Крутая перемена»

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Онлайн-кинотеатр START

Комедийный сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым в главной роли выйдет в онлайн-кинотеатре START осенью текущего года, сообщается на сайте ИРИ.

За производство проекта отвечает кинокомпания «Карго» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

По словам создателей сериала, главные роли были сразу написаны под Никиту Ефремова, Ольгу Медынич и Анастасию Тодореску, причем у героя Никиты Ефремова есть реальный прототип, учитель литературы. Именно на его дневниках, в которых он описывал свою работу в колонии, и основана история «Крутой перемены». Он же консультировал авторов и съемочную группу по всем вопросам быта в исправительном учреждении.

«Важно, что сериал «Крутая перемена» выйдет именно в Год педагога и наставника. Я считаю, что каждому человеку важно попасть к хорошему учителю в школьные годы. От этого во многом зависит его будущее», — отметил режиссер Карен Оганесян.

Съемки сериала проходили в Арзамасе Нижегородской области.

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