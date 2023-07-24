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Кристина Асмус рассказала, почему не общается с мамой «жутко долгое время»

Актриса Кристина Асмус призналась, что ей тяжело общаться с мамой из-за ее перфекционизма

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asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Асмус в интервью YouTube-каналу «Прослушка» рассказала, что не общается с мамой крайне длительное время из-за детских обид.

«Мама — главный человек в моей жизни. Мы не общаемся жутко долгое время совсем. Мне больно, грустно и одиноко. Мне мама нужна, она такая важная. Этот перфекционизм, когда мамочка сидит в спинном мозге или на плечике и каждый раз говорит: «Кристина, у тебя не получится, ты не сделаешь», — высказалась Асмус.

По мнению звезды «Интернов», у нее сложились такие отношения с родительницей из-за того, что ее мать постоянно требовала от нее стремиться к идеалу. Асмус подчеркнула, что такой перфекционизм часто мешает ей сосредоточиться на работе и понижает самооценку.

«Этот перфекционизм, который меня сжигает. Невозможно в этом стрессе все время жить. Это тяжело, но я стараюсь над собой работать. По крайней мере, производить впечатление здорового человека», — пожаловалась актриса.

Тем не менее, отмечает артистка, она хочет решить эту проблему, так как тема родителей для нее больная.

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