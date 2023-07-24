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Даня Милохин объяснил, почему пока не хочет возвращаться в Россию

Блогер Даня Милохин назвал слишком простым решением возвращение в Россию

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Блогер Даня Милохин заявил, что считает слишком простым для себя решением возвращение в Москву. Об этом пишет StarHit.

«Если я вернусь в Россию, для меня это станет шагом назад. Потому что у меня опять будут деньги, большая популярность, клипы, шоу. Я уверен, кто бы что ни говорил. Но как будто бы это очень просто. А мне хочется находиться в не очень легких условиях», — подчеркнул Милохин.

В декабре 2022 года тиктокер выпустил дисс на Первый канал под названием «Изи на», в котором перепел песню рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Из окна». Незадолго до этого Милохин покинул шоу «Ледниковый период» в самый разгар сезона и улетел в ОАЭ.

В начале апреля блогер пожаловался на финансовые трудности из-за отсутствия работы. Позднее Милохин заявил о своем намерении вернуться в Россию. Однако блогер передумал из-за неоднозначной реакции Первого канала на новости о его возвращении.

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