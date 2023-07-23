Антон Богданов ушел из «Реальных пацанов» из-за Хабенского

Актер Антон Богданов заявил в беседе с NEWS.ru, что совет артиста Константина Хабенского повлиял на его решение уйти из проекта «Реальные пацаны». Богданов играл в сериале роль Антохи, лучшего друга главного героя Коляна.

«Как говорит Константин Юрьевич Хабенский, надо иногда из некоторых штанов вырастать. Вот и я вырос: уже не хотел надевать костюм автослесаря или гопника даже в рамках сценария», — признался Богданов.

По словам актера, он рассказал об этом создателям шоу, а они — с пониманием отнеслись к его позиции. Ему пришлось какое-то время поработать, чтобы его героя вывели из сценария.

Российский ситком «Реальные пацаны» дебютировал на ТВ в 2010 году и продолжается до сих пор. Премьера десятого сезона шоу состоится на ТНТ в 2024 году. В нем сыграют Николай Наумов, Владимир Селиванов, Станислав Тляшев, Зоя Бербер, Марина Федункив и др.

В марте актер Селиванов в интервью «Газете.Ru» вспомнил о начале съемок сериала «Реальные пацаны». Он признался, что после выхода первых серий многие пермяки писали жалобы в администрацию ТНТ и просили закрыть проект.

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