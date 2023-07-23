Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Антон Богданов ушел из «Реальных пацанов» из-за Хабенского

Актер Антон Богданов связал свой уход из «Реальных пацанов» с советом Хабенского

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Актер Антон Богданов заявил в беседе с NEWS.ru, что совет артиста Константина Хабенского повлиял на его решение уйти из проекта «Реальные пацаны». Богданов играл в сериале роль Антохи, лучшего друга главного героя Коляна.

«Как говорит Константин Юрьевич Хабенский, надо иногда из некоторых штанов вырастать. Вот и я вырос: уже не хотел надевать костюм автослесаря или гопника даже в рамках сценария», — признался Богданов.

По словам актера, он рассказал об этом создателям шоу, а они — с пониманием отнеслись к его позиции. Ему пришлось какое-то время поработать, чтобы его героя вывели из сценария.

Российский ситком «Реальные пацаны» дебютировал на ТВ в 2010 году и продолжается до сих пор. Премьера десятого сезона шоу состоится на ТНТ в 2024 году. В нем сыграют Николай Наумов, Владимир Селиванов, Станислав Тляшев, Зоя Бербер, Марина Федункив и др.

В марте актер Селиванов в интервью «Газете.Ru» вспомнил о начале съемок сериала «Реальные пацаны». Он признался, что после выхода первых серий многие пермяки писали жалобы в администрацию ТНТ и просили закрыть проект.

Ранее балерина Анастасия Волочкова показала диетический коктейль из томатного сока, соевого соуса и перца чили.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях