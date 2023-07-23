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Обладатель «Оскара» Чарли Маккизи завернул статуэтку в футболку, чтобы не смущала

Писатель Чарли Маккизи прятался в туалете на церемонии вручения премии «Оскар»

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John Locher/AP/charliemackesy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Автор серии книг «Мальчик, Крот, Лис и Конь» Чарли Маккизи опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию салфетки, которую он сделал в уборной во время церемонии вручения премии «Оскар».

«Привет! Я снова прячусь в туалете на «Оскаре», — подписал бумажку Маккизи.

Как признавался создатель сказки, его напугали камеры и толпы людей в зрительном зале премии, поэтому он думал, что не сможет выйти на сцену.

«Иногда мне даже не хочется смотреть на статуэтку. Она просто лежит у меня дома, завернутая в футболку. Я еще не осознал, и, думаю, никогда не осознаю», — также признался создатель оскароносной анимации, его слова передает Deadline.

Сказка «Мальчик, Крот, Лис и Конь» снята по одноименной книге Маккизи. Она рассказывает о том, как животные помогают потерявшемуся мальчику найти дорогу домой. Каждый кадр 35-минутного мультфильма нарисован вручную — писатель сотрудничал со 130 аниматорами, чтобы получить финальный вариант. В работе над ней поучаствовали такие актеры, как Идрис Эльба, Том Холландер, Гэбриел Бирн и Джуд Кауорд Николл.

В 2023 году «Мальчик, Крот, Лис и Конь» стал победителем премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».

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