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Вдова Юрия Шатунова тайно встретилась в Москве с Николаевым и Крутым

Woman.Ru: вдова Шатунова Светлана прилетала в Москву на встречу с Крутым и Николаевым

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yuriy_shatunov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Вдова солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светлана приезжала в Москву, чтобы встретиться с композитором Игорем Крутым и музыкантом Игорем Николаевым. Об этом сообщает Woman.Ru.

Женщина вместе с детьми прилетала из Германии в столицу в начале апреля. Однако неизвестно, что стало причиной ее визита. При этом в Москве ее приняли Крутой и Николаев — издание предполагает, что во время беседы затрагивалась тема творческого наследия Шатунова.

Вдова признавалась, что встреча прошла «в теплой дружеской обстановке».

Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет.

Сейчас идут суды между семьей певца и продюсером коллектива «Ласковый май» Андреем Разиным, которые начались еще при жизни Шатунова. В 2022 году пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил без удовлетворения дело о смежных правах на музыкальные композиции группы.

Продюсер не соглашался с решением кассационного суда о принадлежности прав на хиты «Ласкового мая» покойному артисту Юрию Шатунову. В течение последних нескольких лет жизни Шатунов доказывал свое право исполнять песни группы в судах и в 2022 году победил в суде, однако вскоре после этого скончался.

Ранее актер Александр Домогаров припомнил Кончаловскому свое увольнение из спектаклей во время семейной трагедии.

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