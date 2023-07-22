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Вдова и брат Александра Пономаренко поругались из-за наследства юмориста

Вдова Александра Пономаренко Анна заявила, что брат юмориста не помогал ему с лечением

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Global Look Press

Вдова юмориста Александра Пономаренко Анна поссорилась с его братом-близнецом Валерием. Об этом стало известно в эфире шоу «Малахов».

С момента смерти Александра Пономаренко прошло полгода, и супруга артиста оформила его имущество на себя по праву наследования. Однако Валерий Пономаренко выступил против такого разделения имущества: по мнению брата юмориста, он также имеет право на его наследство.

После смерти Пономаренко у него осталось не только имущество, но и долги. Теперь Анна пытается расплатиться за супруга.

«Около 800 тысяч осталось отдать. Мы хотели продать гараж, но не получилось. Сейчас я пытаюсь найти работу, так как всегда жила «за мужем», — объяснила вдова Пономаренко. По ее словам, Валерий не помогал брату, который боролся с раком желудка.

Пожилая мать Александра Пономаренко также претендует на наследство артиста. От женщины долгое время скрывали тот факт, что ее сын ушел из жизни.

Александр Пономаренко умер 24 декабря 2022 года в возрасте 55 лет. О том, что у юмориста обнаружили рак, стало известно в ноябре того же года. Об этом рассказал музыкант Николай Бандурин в эфире шоу «Малахов». Сам юморист не считал нужным афишировать свое заболевание.

Ранее Стас Барецкий заявил, что Децл взял у него в долг перед смертью.

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