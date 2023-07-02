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Панкратов-Черный рассказал, что Якубович неприятно над ним пошутил 1 апреля

Актер Александр Панкратов-Черный рассказал о злом первоапрельском розыгрыше Леонида Якубовича

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что Леонид Якубович жестко разыграл его 1 апреля. В эфире передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на телеканале НТВ артист заявил, что ведущий шоу «Поле чудес» написал ему с просьбой приехать в киностудию «Мосфильм» ради встречи с «важными людьми».

«Я как дурачок приезжаю в Дом кино и жду этих важных людей. Якубович звонит и говорит: «Ты где?». Я говорю, что в Доме кино, жду, где твои важные гости. А он мне говорит: «С 1 апреля, Саша». Злая шутка, да», — рассказал Панкратов-Черный.

По словам актера, он недолго обижался на Якубовича и не стал ему мстить. При этом Кудрявцева возмутилась и заявила, что ведущий плохо поступил с Панкратовым-Черным.

В шоу актер стал гостем выпуска, посвященного судьбе его друга — драматурга Аркадия Инина. Тот в ходе выпуска принес извинения своей покойной жене Инне Ивановой за измены.

«Прости меня, Инка! Чаще это было в поездках. Чувства вины не было, потому что я не считаю, что сильно виноват, что я согрешил. Я же не вложил в это душу. Наверное, она догадывалась», — сказал Инин.

Он рассказал, что мало общался с супругой и ценил ее неразговорчивость. По словам Инина, его жена умерла «мгновенно на руках сына».

Ранее Панкратов-Черный рассказал, как его по блату приняли на работу дворником.

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