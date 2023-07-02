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Мик Джаггер женится на балерине на 43 года младше него

The Mirror: музыкант Мик Джаггер обвенчался с 36-летней балериной Мелани Хэмрик

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Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press

Солист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Мелани Хэмрик. Как сообщает портал The Mirror, венчание 79-летнего музыканта и 36-летней балерины состоялось во время их недавней поездки в Нью-Йорк.

Анонимный источник издания заявил, что Хэмрик продемонстрировала окружающим помолвочное кольцо на безымянном пальце и объявила о помолвке.

«Мелани была в Американском театре балета и рассказывала друзьям, что помолвлена ​​с Миком. Она ясно дала понять, что ее кольцо — обручальное, и теперь она его невеста. Ее семья также знает, что они помолвлены, и все близкие очень взволнованы», — рассказал инсайдер.

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик начали встречаться в 2014 году — пару заметили в Цюрихе на балконе гостиницы. Незадолго до этого предыдущая возлюбленная артиста Лоурен Скотт покончила с собой.

Сейчас Джаггер и Хэмрик воспитывают общего шестилетнего сына Деверо. Мальчик появился на свет в декабре 2016 года и стал восьмым ребенком музыканта.

Ранее сообщалось, что Мик Джаггер выставил на продажу дом во Флориде за $3,4 млн.

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