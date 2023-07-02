Никита Михалков объяснил, почему в России падает спрос на фильмы про эскортниц

Режиссер Никита Михалков высказал мнение, что «проходит время кинофильмов, которые снимаются в гламурных интерьерах и рассказывают об экскортницах». Он заявил об этом после вручения дипломов выпускникам своей Академии, передает «АиФ».

«Люди [в кинематографе] не хотят понять, что вернутся ребята с орденами, и они зададут вопросы о том, где ты был эти девять лет, что ты делал. В этом смысле моя совесть чиста. Я с 2014 года бил во все колокола. Не слышали, смеялись. Бог с ними. Вода камень точит», — сказал Михалков.

По словам режиссера, в настоящее время «медленно рождается» кино, интересное для российского зрителя. Он привел в пример фильм «Снегирь» Бориса Хлебникова, назвав его «честным и волнующим национальным кино».

Как считает Михалков, главной проблемой для российского кино стал дефицит профессиональных сценаристов. Он напомнил о высоком качестве сценарного искусства в СССР. Сегодня российские кинематографисты пытаются копировать манеру общепринятого среднеамериканского кино, смысл которого закончился в 1970-х годах, считает режиссер.

Ранее Михалков высказался о дальнейшей судьбе «Оскара».