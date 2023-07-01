«МК»: наследник актера Пороховщикова ликвидирован в зоне СВО

Наследник актера Александра Пороховщикова Вахтанг Барабадзе, воевавший на стороне Украины, был ликвидирован в зоне боевых действий, сообщает mk.ru со ссылкой на племянницу Пороховщикова Наталью Дмитриеву.

По ее словам, российский суд отдал семье Барабадзе наследство артиста, а теперь «бумеранг догнал их семью».

Александр Пороховщиков — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист. Он скончался 15 апреля 2012 года после остановки сердца.

Ранее сообщалось, что под Артемовском (украинское название — Бахмут) был ликвидирован служивший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) чемпион-легкоатлет Богдан Ходаковский.

Ходаковский — чемпион Украины по прыжкам с шестом, член киевской сборной по легкой атлетике. Попав в зону спецоперации, стал снайпером Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным военкоров, 15 мая Ходаковский был ликвидирован под Артемовском.

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.