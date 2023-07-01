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Сыгравшая Анну Болейн актриса Джоди Тернер-Смит снимется в «Троне 3»

Актриса Джоди Тернер-Смит из сериала Netflix «Анна Болейн» сыграет в фильме «Трон 3»

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Fable Pictures/Deadline

Британская актриса Джоди Тернер-Смит, известная по главной роли в мини-сериале Netflix «Анна Болейн», а также фильмам «Белый шум» и «Убийство в Париже», присоединилась к актерском составу научно-фантастического боевика «Трон 3». Об этом пишет Deadline.

Также каст ленты пополнила американская актриса Грета Ли, снимавшаяся в сериалах «Жизни матрешки» и «Утреннее шоу». По имеющимся данным, она сыграет в триквеле «Трона» разработчицу видеоигр и технобаронессу, которая одержима защитой своей технологии.

Какая роль достанется Тернер-Смит, которую в 2024 году также можно будет увидеть в сериале «Аколит» по вселенной «Звездных войн», пока не разглашается.

Третью часть фильма под названием «Трон: Арес» снимет режиссер Юаким Реннинг, постановщик ленты «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Джаред Лето исполнит в ней роль Ареса — воплощения программы «Трон».

Съемки фильма должны начаться 3 июля в Канаде. Когда «Трон 3» выйдет на экраны, пока не сообщается.

Первая часть научно-фантастической франшизы «Трон» вышла в 1982 году. Главную роль в ней исполнил Джефф Бриджес, действие разворачивается внутри компьютерной программы под названием «The Grid», где компьютерного хакера похищают и заставляют участвовать в гладиаторских играх. В 2010 году вышел второй фильм «Трон: Наследие». Главных героев в нем сыграли Гаррет Хедлунд и Оливия Уайлд, а саундтрек ленты написал французский дуэт Daft Punk, чей сценический образ был вдохновлен оригинальной картиной.

РанееРанее стало известно, что звезда «Американской истории ужасов» сыграет в «Троне 3».

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