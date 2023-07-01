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Сын Армена Джигарханяна удивился низким ценам в Москве после жизни в США

Сын актера Джигарханяна Степан заявил, что цены на продукты в России ниже американских

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан рассказал в беседе с mk.ru о своих первых впечатлениях о Москве после продолжительной жизни в США. По словам наследника, его особенно удивили цены в московских магазинах, которые оказались существенно ниже американских.

«В Россию я прибыл недавно, поэтому пока могу говорить только за Москву. Если раньше цены на продукты в России отличались от США примерно в два раза, то сейчас ценник в Москве меньше просто в разы. Это удивительно!» — сказал Джигарханян.

Он подчеркнул, что выбор продуктов, несмотря на санкции, также несильно отличается от того, что представлен в США: «Ассортимент продуктов гораздо больше, чем в той же Америке. Правда, так нельзя сказать про промтовары и технику — в Москве выбор меньше. Тут, наверное, санкции подкосили».

30 июня издание kp.ru сообщало, что Степан Джигарханян неожиданно вернулся в Москву. Он уже успел посетить модный показ дизайнера Аники Керимовой по случаю выхода совместной коллекции одежды с 11-летним сыном Филиппа Киркорова Мартином и дизайнером Максимом Ситником.

Ранее Никита Михалков раскрыл свое отношение к покинувшим Россию артистам.

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