Эзра Миллер заговорил о личной мести после оправдания в суде

Суд Массачусетса отменил временный охранный ордер в отношении звезды «Флэша» Эзры Миллера. Его обвиняли в харассменте 12-летней небинарной девочки, а также домогательствах к другим членам семьи ребенка. Об этом сообщил сам актер в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Меня вдохновил сегодняшний результат, и я очень благодарен всем, кто был рядом со мной, пытаясь добиться отмены этого вопиющего злоупотребления системой охранных ордеров», — написал актер.

Он добавил, что уголовное преследование по отношению к нему «используется как оружие теми, кто ищет внимания, мимолетной славы или какой-то личной мести». И посетовал на то, что без внимания правосудия остаются люди, который действительно нуждаются в помощи системы.

«От себя добавлю, что я продолжаю делать все возможное, чтобы сохранить свое здоровье. [Делаю] все, чтобы обратить вспять побочный ущерб от испытаний, нанесенный мне и близким мне людям», — подытожил Миллер.

Весной 2022 года Эзру Миллера дважды арестовали на Гавайях за хулиганство и домогательства. В начале лета актера обвинили в развращении несовершеннолетней, а также в похищении матери с тремя детьми, которым он якобы помог сбежать от домашнего насилия. Затем последовали обвинения в насилии, поставке наркотиков несовершеннолетней и краже со взломом.

В январе 2022 года Эзра Миллер частично признал вину в деле о краже со взломом.

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