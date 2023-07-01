Кевин Бейкон сыграет в хоррор-сериале про восставшего из мертвых охотника за головами

Американский актер Кевин Бейкон сыграет главную роль в экшн-хоррор-сериале «Невольник» («The Bondsman»), который студия Джейсона Блума Blumhouse Television разрабатывает для стримингового сервиса Amazon Prime Video. Об этом пишет Deadline.

Бейкон должен воплотить на экране образ Хаба Хэллорана, охотника за головами, который восстает из мертвых и получает неожиданный второй шанс в жизни, любви и заброшенной было музыкальной карьере. Однако теперь в его жизни присутствует некий демонический элемент, связанный со старой работой героя.

Шоураннером «Невольника» выступит Эрик Олесон, руководивший вторым сезоном фэнтези-сериала Amazon «Карнивал-роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь.

Сообщается, что проект получил «зеленый свет» сразу на производство целого сезона из восьми получасовых серий. При этом его производство не начнется, пока не будут решены вопросы оплаты труда (то есть пока не завершатся забастовка Гильдии сценаристов Америки и возможная забастовка Гильдии киноактеров).

Кевин Бейкон известен по ролям в фильмах «Таинственная река» Клинта Иствуда, «Невидимка» Пола Верховена, «Спящие» Барри Левинсона, «Дрожь земли» Рона Андервуда и «Пятница, 13-е» Шона Каннингема. К его сериальным работам относятся триллер «Последователи», комедия «Я люблю Дика» и полицейская драма «Город на холме».

РанееРанее стало известно, кто сыграет главные роли в сериале «Дюна: Сестричество».