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Стала известна предполагаемая дата выхода сериала Netflix «Задача трех тел»

Сериал «Задача трех тел» может выйти на Netflix 1 января 2024 года

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Netflix

Научно-фантастический сериал «Задача трех тел» по мотивам трилогии писателя Лю Цысиня «Память о прошлом Земли» может выйти на стриминговом сервисе Netflix 1 января 2024 года. Об этом пишет портал What's on Netflix.

О том, что шоу планируется выпустить в январе, стало известно в середине июня, когда онлайн-кинотеатр представил тизер амбициозного проекта, однако конкретная дата премьеры «Задачи трех тел» официально по-прежнему не называется.

Как отмечает What's on Netflix, до этого стриминг уже выпускал громкие проекты 1 января: в 2021 году эта дата ушла третьему сезону «Кобры Кай», а в 2022 — сериалу-ограблению «Калейдоскоп».

Авторами сериала о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией выступили Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, шоураннеры фэнтезийного хита HBO «Игра престолов» по книгам Джорджа Р. Р. Мартина, а также сценарист «Настоящей крови» Александр Ву. В актерский состав экранизации романа Лю Цысиня вошли Эйса Гонсалес («Годзилла против Конга»), Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж»), Джон Брэдли, Лиам Каннингем и Джонатан Прайс (все — «Игра престолов»).

Проект Netflix станет второй экранизацией цикла «Память о прошлом Земли»: в январе 2023 года собственную версию «Задачи трех тел» представили китайские кинематографисты.

«Газета.Ru» писала о «Задаче трех тел» от Netflix в материале о самых ожидаемых сериалах 2023 года.

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