Аня Покров рассказала, какую книгу ей «не жалко» порекомендовать фанатам

Блогер Аня Покров в разговоре с «Пятым каналом» назвала своей любимой книгой культовый роман Дэниела Киза «Цветы для Элджернона».

«Я люблю на самом деле больше триллеры, детективы, что-то в этом разряде. <…> У меня есть любимая книга, которую мне не жалко рекомендовать всем и кричать об этом! Это «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза», — призналась Покров.

Ее коллега, блогер Карина Кросс подчеркнула, что во время чтения у людей развивается речь. По словам девушки, навык красноречия очень пригодился ей в жизни, так как она помимо ведения соцсетей работает еще и на телевидении. Кросс отметила, что приучилась к чтению еще в университете. Девушка также призналась, что ей больше нравятся печатные книги, а не их электронные аналоги. При этом актриса Елена Бирюкова призналась, что в детстве читала книги от скуки.

«В моем детстве и юности не было лучшего развлечения, чем книги. Поэтому я читала очень много, и это было самое мое лучшее увлечение. <…> В восьмом классе я перечитала всю русскую литературу, причем читала собраниями сочинений», — рассказала артистка.

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